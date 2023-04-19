Гранат: «Спартаку» нужно перебороть проблемы и победить, а «Акрон» — подходящий вариант

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся «Спартак» и «Акрон».

«У «Спартака» сейчас такая же ситуация, как была у «Динамо» перед матчем Кубка России. Должна быть какая-то отправная точка, чтобы перебороть все свои проблемы и пойти дальше, а «Акрон» — подходящий для этого соперник. Это точно не самая серьёзная команда в Кубке из оставшихся участников. «Спартаку» нужно побеждать и проходить в финал. Но не стоит забывать, что «Акрон» сыграет дома, там ещё и искусственный газон. К тому же, как и всегда бывает у команд ФНЛ в Кубке России, мотивация победить у «Акрона» будет сумасшедшая. «Спартак» для всех является главным раздражителем.

Отсутствие Джикии и Промеса? Потеря Квинси более весомая — его очень сильно не хватает в атаке. В этом сейчас основная проблема красно-белых. А вот Бальде начинает показывать себя. Все знали, что он сильный футболист, — теперь начинает оправдывать ожидания», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.