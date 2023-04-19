Главный тренер «Торпедо» Клотет приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС). Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Жозеп Клотет был удалён в концовке первого тайма матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве в субботу, 15 апреля, и завершилась поражением автозаводцев со счётом 1:2. Наставник «Торпедо» переместился на трибуну стадиона, откуда смотрел за второй половиной встречи.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча.