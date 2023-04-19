Орлов: логика в уходе бразильцев из «Зенита» есть — им нужно играть в Лиге чемпионов
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что бразильские лидеры «Зенита» могут покинуть клуб по окончании текущего сезона ради перехода в европейские чемпионаты и выступления в еврокубках.
«Верю ли в то, что бразильские легионеры покинут «Зенит»? Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе, конечно, есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?» — приводит слова Орлова Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в таблице, набрав 55 очков в 23 матчах. Напомним, российские клубы отстранены от международных соревнований.
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