Орлов: логика в уходе бразильцев из «Зенита» есть — им нужно играть в Лиге чемпионов

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что бразильские лидеры «Зенита» могут покинуть клуб по окончании текущего сезона ради перехода в европейские чемпионаты и выступления в еврокубках.

«Верю ли в то, что бразильские легионеры покинут «Зенит»? Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе, конечно, есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?» — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» лидирует в таблице, набрав 55 очков в 23 матчах. Напомним, российские клубы отстранены от международных соревнований.