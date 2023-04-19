Игрок «Крыльев» Гарре: в «Сити» ощущал, что я на одном уровне с Санчо и Фоденом

Аргентинский полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, как попал в «Манчестер Сити».
«На меня напрямую вышли из английского клуба. Это очень волнующий момент, я был в восторге. Мне очень хотелось перейти в такую классную команду. В «Ман Сити» мне помогли с адаптацией, я чувствовал там себя отлично.
Когда я приехал в туда, «Сити» только построил новую базу. Клуб только-только всё закончил, всё было очень красиво. Меня это поразило. Тогда я был совсем молодой, мне очень хотелось научиться всему, что мне могла дать Англия. Но, когда я выходил на поле, я обо всём забывал, думал только о футболе. Я играл в молодёжной команде вместе с Санчо и Фоденом. Уже тогда было видно, что из них вырастут звёзды. Сейчас они это доказывают. В «Сити» я ощущал, что я нахожусь с ними на одном уровне», — сказал Гарре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 19 апреля 2023
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