Франко Камоцци: жду от «Спартака» победы в кубковом матче с «Акроном»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Акроном» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Команды будут играть на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Жду от «Спартака» победы в кубковом матче с «Акроном», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В другом полуфинальном матче Пути регионов встретятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Игра состоится сегодня, 19 апреля. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.
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