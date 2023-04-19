Гафин: у «Динамо» уже есть намётки по трансферам

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что селекционный отдел клуба уже обозначил трансферные цели на ближайшее окно.

«Безусловно, намётки по трансферам есть, наш селекционный отдел работает круглогодично, но конкретику по персоналиям мы узнаем в течение следующего трансферного окна. Что касается возможных покупок в Европе, это зависит не от нас, а от обстановки, которая сопровождает футбольную индустрию, это зависит от политической обстановки. В шорт-листах у нас футболисты из разных регионов, мы будем ориентироваться на тех, кто доступен», — приводит слова Гафина «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место, набрав 39 очков в 23 матчах.