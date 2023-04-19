Роман Широков поделился ожиданиями от кубкового матча ЦСКА — «Урал»

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Урал». Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Они только что сыграли — такая же ситуация у ЦСКА была с «Крыльями». ЦСКА с «Уралом» уже и в группе играли. В Москве «Урал» в последнее время достаточно удачно играет, за исключением самого первого матча чемпионата, где их разорвали.
Но по весне они всегда давали бой. Тем более здесь Кубок — отступать уже некуда. Понятно, что будет второй матч, но «Урал» захочет реабилитироваться за недавнюю осечку в очной встрече. У ЦСКА всё равно больше шансов — я отдаю им предпочтение в предстоящей игре», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 19 апреля 2023
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:07
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:45
-
13:40
-
13:40
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
13:08
-
13:00
-
12:58
-
12:55