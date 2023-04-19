Роман Широков поделился ожиданиями от кубкового матча ЦСКА — «Урал»

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поделился ожиданиями от первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Урал». Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Они только что сыграли — такая же ситуация у ЦСКА была с «Крыльями». ЦСКА с «Уралом» уже и в группе играли. В Москве «Урал» в последнее время достаточно удачно играет, за исключением самого первого матча чемпионата, где их разорвали.

Но по весне они всегда давали бой. Тем более здесь Кубок — отступать уже некуда. Понятно, что будет второй матч, но «Урал» захочет реабилитироваться за недавнюю осечку в очной встрече. У ЦСКА всё равно больше шансов — я отдаю им предпочтение в предстоящей игре», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.