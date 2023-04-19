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«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт после удаления пункта об отступных

«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт после удаления пункта об отступных
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«Манчестер Сити» готовит новое предложение по контракту для норвежского нападающего Эрлинга Холанда после того, как в его текущем соглашении был удалён пункт об отступных. Об этом сообщил The Athletic.

Контракт 22-летнего форварда содержал пункт, который позволял ему уйти за € 169,5 млн летом 2024 года, если клуб выполнит условия и он захочет сделать переход. Этот пункт был конкретно связан с будущим главного тренера Хосепа Гвардиолы в клубе и был отменён, когда каталонец продлил свой контракт в ноябре 2022 года, взяв на себя обязательство работать в «Манчестер Сити» до 2025 года.

Отмечается, что Холанд очень счастлив в своём нынешнем клубе.

Норвежский нападающий в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 28 матчей, забил 32 мяча и сделал пять голевых передач. Также на счету Холанда семь игр, 11 голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

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