«Акрон» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 19 апреля, состоится матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы:
«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Полубояринов, Чудин, Килин, Савичев, Макаров, Палиенко, Салтыков, Понсе.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
Напомним, на этой стадии команды проведут между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.
На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.
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