ЦСКА — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча финала Пути РПЛ КР начнётся в 19:00

В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.
«Урал» и ЦСКА ранее встречались в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:1. Матч состоялся в субботу, 15 апреля. За ЦСКА забили Антон Заболотный и Фёдор Чалов (с пенальти). У «Урала» отличился Рай Влут (с пенальти).
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