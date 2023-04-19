Тренеру «ПСЖ» Галтье может грозить до трёх лет лишения свободы по обвинению в расизме

Стало известно, какое наказание может понести главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье, если подтвердятся его расистские высказывания.

Если обвинения, выдвинутые против Кристофа Галтье, будут доказаны, ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф в размере € 45 тыс. Ожидается, что следствие может затянуться надолго, сообщает RMC Sport.

Напомним, ранее появилась информация о том, что тренер якобы выступал против большого количества темнокожих футболистов и игроков-мусульман, когда работал в «Ницце». Галтье собирался подать в суд на журналистов, которые распространили эти слухи.

Футбольный клуб «ПСЖ» поддержал своего главного тренера, опубликовав заявление, в котором говорилось о том, что правду должен установить суд.