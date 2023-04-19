Вячеслав Чанов: победа в Кубке России — голубая мечта для «Урала»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о предстоящем матче финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором армейцы встретятся с «Уралом».

«Кубковая игра между ЦСКА и «Уралом» будет непростой — в этом можно не сомневаться. Тем более недавно мы видели тяжёлый матч в чемпионате. Обе команды играют относительно неплохо, поэтому победит тот, кто лучше покажет свои сильные стороны.

Во все времена перед ЦСКА стояла только одна цель — завоевать трофей. Только победа, и других вариантов нет. Только так команда может двигаться вперёд и вырабатывать дух победителя.

Может ли «Урал» победить и пройти дальше? Это футбол, мы ничего не знаем заранее. Любая команда может собраться на один матч, тем более кубковый. Для «Урала» вдвойне интереснее выиграть Кубок России. Для них это голубая мечта. Но Гончаренко знает, что такое победа в Кубке, поэтому настрой будет запредельный.

ЦСКА выглядит фаворитом, потому что играют в Москве. Домашнее поле всегда предпочтительнее. Игра будет интересная — схлестнутся характеры команд», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.