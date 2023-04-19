Владелец «Акрона» Морозов: матч со «Спартаком» — праздник для всего Жигулёвска

Владелец и президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов высказался о значимости для болельщиков матча со «Спартаком» в рамках второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Конечно, матч со «Спартаком» — праздник для всего Жигулёвска. В Самаре есть команда, которая играет минимум дважды против красно-белых. Но для Тольятти и Жигулёвска это редкость. Конечно же, это можно называть событием. Ожидания от матча? Победа! Было бы здорово победить московский клуб в очередной раз. Кажется, такого ещё ни разу не было в истории Кубка России. Постараемся установить сегодня рекорд», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.