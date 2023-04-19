Владелец «Акрона» объяснил, почему клуб отказался от идеи сыграть со «Спартаком» в Самаре

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов объяснил, почему клуб отказался от идеи сыграть со «Спартаком» в Самаре. Матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Акрон» — «Спартак» состоится сегодня, 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Начало игры — в 16:30 мск.

«Почему приняли решение играть в Жигулёвске, а не в Самаре? Как мне кажется, «Спартак» на арене в Самаре играл больше, чем наш клуб. У нас не было бы никакого преимущества: домашний стадион — это всегда плюс. На «Самара Арену» пришло бы больше болельщиков «Спартака» — они бы поддерживали свою команду. Плюс нашего стадиона — маленький и уютный. Нам комфортно тут играть. Ещё и искусственный газон», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.