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Владелец «Акрона» не стал отвечать на вопрос о премиальных в случае победы над «Спартаком»

Владелец «Акрона» не стал отвечать на вопрос о премиальных в случае победы над «Спартаком»
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Владелец и президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов не стал отвечать на вопрос о премиальных в случае победы над «Спартаком» в матче Кубка России.

«Премиальные за победу над «Спартаком»? Сначала нужно победить, а там уже посмотрим. Не хотел бы сейчас это обсуждать, сначала нужно отлично провести матч», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 19 апреля, состоится матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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