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Выбьет ли «Акрон» из Кубка России четвёртый подряд московский клуб?

Сегодня, 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске пройдёт полуфинальный матч Пути регионов в Кубке России по футболу. Встретятся «Акрон» и «Спартак». Cтартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, а пока предлагает вам поделиться мнением: сможет ли «Акрон» выбить из Кубка России четвёртый подряд московский клуб?

Проголосовать в опросе также можно по ссылке

«Акрон» в плей-офф Кубка России выбил «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Тольяттинская команда выступает в Мелбет Первой лиге, где после 27 матчей идёт на 13-й строчке турнирной таблицы.

«Спартак» прошёл «Локомотив» в четвертьфинале Пути РПЛ, однако в полуфинальном противостоянии уступил «Уралу». Красно-белые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 45 очков.