Глава «Акрона»: планировали построить трибуну на 1,5 тысячи мест на матч со «Спартаком»

Владелец и президент тольяттинского «Акрона» Павел Морозов сообщил, что клуб хотел построить дополнительную трибуну перед матчем полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) со «Спартаком», но отказался от этой идеи.

«Никаких проблем с продажей билетов не было. Были разовые факты перепродажи наших билетов. Мы были против этого: боролись и старались контролировать перепродажу. Понятно, что мы могли поставить большие цены на билеты и заработать на ситуации — пришли бы какие-то достаточно состоятельные люди. Но нашей целью было не заработать на ситуации, а чтобы простые болельщики и фанаты имели возможность купить билеты и прийти на игру. Старались сохранить стоимость билетов достаточно низкой. Единственное ограничение по стадиону — три тысячи болельщиков. Мы попытались увеличить трибуну, хотели за полторы недели построить трибуну на 1,5 тысячи мест, но поняли, что оно того не стоит — это затратно. Да и сложности согласования с РФС. В итоге отказались от этой идеи», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдёт сегодня, 19 апреля, в Жигулёвске. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.