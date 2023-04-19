Владимир Путин поздравил спортивное общество «Динамо» со 100-летним юбилеем

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Всероссийское физкультурно‑спортивное общество «Динамо» со 100-летним юбилеем. Вчера, 18 апреля, исполнилось 100 лет со дня основания спортивного общества «Динамо».
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 100-летием Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Ваш юбилей – большое, важное событие для тренеров, атлетов, болельщиков «Динамо», для отечественного спорта высших достижений и массового физкультурного движения. Мы всегда будем гордиться выдающимися динамовцами всех поколений, их национальными и мировыми рекордами, блестящими триумфами на соревнованиях самого высокого ранга. Хочу искренне поблагодарить уважаемых ветеранов за честный, упорный труд и беззаветную преданность родному обществу.
Отрадно, что, бережно храня и развивая сложившиеся традиции, нынешний коллектив «Динамо» занимает достойные позиции на спортивном олимпе, в честной, напряжённой борьбе неизменно демонстрирует блестящую подготовку, характер и волю, своими победами вдохновляет молодёжь сделать выбор в пользу спорта, здорового и активного образа жизни. И конечно, особо отмечу ваше активное участие в реализации масштабных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив. Ещё раз с праздником. Желаю вам новых свершений», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.
- 19 апреля 2023
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