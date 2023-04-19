Мостовой: у ЦСКА не будет лёгкой прогулки в Кубке — с «Уралом» всем тяжело играть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого финального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся ЦСКА и «Урал».

«Ясно, что ЦСКА — фаворит. Они только что играли с «Уралом», и было видно, что ЦСКА посильнее. Лёгкой прогулки не будет, потому что всем с «Уралом» тяжело играть. Но мы видим, что шумиха поутихла вокруг «Урала», потому что начали проигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 19 апреля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.