Мостовой: у ЦСКА не будет лёгкой прогулки в Кубке — с «Уралом» всем тяжело играть

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого финального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором встретятся ЦСКА и «Урал».
«Ясно, что ЦСКА — фаворит. Они только что играли с «Уралом», и было видно, что ЦСКА посильнее. Лёгкой прогулки не будет, потому что всем с «Уралом» тяжело играть. Но мы видим, что шумиха поутихла вокруг «Урала», потому что начали проигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 19 апреля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.
- 19 апреля 2023
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