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«Акрон» — «Спартак»: Бальде не забил пенальти

«Акрон» — «Спартак»: Бальде не забил пенальти
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В эти минуты идёт матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Понсе – 41'   2:0 Салтыков – 45+1'

На 24-й минуте матча нападающий гостей Кейта Бальде мог открыть счёт, но не реализовал пенальти.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.

На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.

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