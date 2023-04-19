«ПСЖ» может подписать Гарри Кейна, если он решит покинуть Англию

«ПСЖ» готов включиться в борьбу за трансфер нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если он решит покинуть команду в летнее трансферное окно.
Парижский клуб внимательно следит за ситуацией с новым контрактом нападающего сборной Англии и готов будет летом рассмотреть возможность трансфера. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи неоднократно публично восхищался игроком, сообщает 90min.
В подписании 29-летнего футболиста также заинтересована мюнхенская «Бавария», которая может пообещать форварду борьбу за трофеи. «Манчестер Сити» также считается претендентом на игрока, но «Тоттенхэм» не хочет продавать его в другой английский клуб.
Самого Кейна может привлечь переход в клуб, который борется за трофеи, но он также хочет побить рекорд по голам в английской Премьер-лиге, из-за чего может остаться в «Тоттенхэме».
- 19 апреля 2023
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