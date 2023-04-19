Алдонин: ЦСКА мотивирован на Кубок России, нынешнему поколению игроков не хватает трофеев

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался в преддверии финального матча Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) армейцев с «Уралом». Игра состоится сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Кубковая игра ЦСКА и «Урала» будет совсем другой. Матчи Кубка – это всегда отдельная история. В этих матчах команды настраиваются выбить друг друга из розыгрыша турнира. Оба клуба, безусловно, очень мотивированы. Нынешнему поколению игроков ЦСКА не хватает трофеев. Они необходимы для обретения уверенности и стабильности. Поэтому предстоящая игра точно не будет легче для команды Федотова», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.