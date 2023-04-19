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Нигматуллин: «Урал» сильно сдал в последнее время, поэтому ЦСКА — фаворит в этой паре

Нигматуллин: «Урал» сильно сдал в последнее время, поэтому ЦСКА — фаворит в этой паре
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Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Урал». Встреча состоится сегодня, 19 апреля. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал» сильно сдал в последнее время — это видно по последним результатам в РПЛ. Команда Гончаренко очень долго удивляла всех своими беспрерывными победами. Сложно сказать, с чем это может быть связано. Но спады бывают у всех. ЦСКА же набрал свою лучшую форму, наверное, даже за последние пару лет. У них идёт сейчас победная серия. Армейцы фавориты в этой паре, «Уралу» будет очень непросто», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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