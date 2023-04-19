«Акрон» — «Спартак»: хозяева открыли счёт, отличился Андрес Понсе

В эти минуты идёт матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 40-й минуте хозяева открыли счёт, реализовав контратаку: точным ударом головой Андрес Понсе отправил мяч под штангу.
Ранее на 24-й минуте матча нападающий гостей Кейта Бальде мог открыть счёт, но не реализовал пенальти. На 30-й минуте тренерский штаб «Акрона» провёл вынужденную замену: защитник Максим Палиенко получил повреждение и уступил место на поле Евгению Песегову.
Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.
На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.
- 19 апреля 2023
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:52
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:40
-
15:39
-
15:35
-
15:25
-
15:22
-
15:21
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:40
-
14:36
-
14:28