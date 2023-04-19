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«Акрон» — «Спартак»: хозяева открыли счёт, отличился Андрес Понсе

«Акрон» — «Спартак»: хозяева открыли счёт, отличился Андрес Понсе
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В эти минуты идёт матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Понсе – 41'   2:0 Салтыков – 45+1'

На 40-й минуте хозяева открыли счёт, реализовав контратаку: точным ударом головой Андрес Понсе отправил мяч под штангу.

Ранее на 24-й минуте матча нападающий гостей Кейта Бальде мог открыть счёт, но не реализовал пенальти. На 30-й минуте тренерский штаб «Акрона» провёл вынужденную замену: защитник Максим Палиенко получил повреждение и уступил место на поле Евгению Песегову.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.

На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.

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