«Акрон» — «Спартак»: хозяева удвоили преимущество

В эти минуты идёт матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гол «в раздевалку» забил «Акрон». Никита Салтыков выпрыгнул выше двух опекунов в штрафной «Спартака» и точно пробил головой под перекладину. Счёт стал 2:0 в пользу хозяев.

Ранее на 24-й минуте матча нападающий гостей Кейта Бальде мог открыть счёт, но не реализовал пенальти. На 30-й минуте тренерский штаб «Акрона» провёл вынужденную замену: защитник Максим Палиенко получил повреждение и уступил место на поле Евгению Песегову. На 40-й минуте хозяева открыли счёт, реализовав контратаку: точным ударом головой Андрес Понсе отправил мяч под штангу.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.

На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.