As: «Реал» продлил контракт с Бензема на год

Мадридский «Реал» активировал опцию продления соглашения с нападающим Каримом Бензема до 2024 года. Это будет последний сезон для форварда в клубе, сообщает As.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» воспользовался неписаным правилом, согласно которому с футболистом, завоевавшим «Золотой мяч», автоматически продлевается договор.

Француз понимает, что следующий сезон станет для него последним в составе команды. В 2024 году к «Реалу» присоединится бразильский форвард Эндрик, клуб также ищет новые варианты для укрепления атаки.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского клуба заинтересовано в приобретении нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

В текущем сезоне Ла Лиги Бензема провёл 19 матчей, отметившись 14 голами и тремя результативными передачами.