Тухель — об игре с «Ман Сити»: нам нужно чудо. Но мы верим в себя, всё в наших руках

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счёте 4:0 или 5:1 – нужно быть реалистами, – но мы верим в себя. Это ответный матч.
Нам нужно верить, а вера означает, что всё в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.
Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», – сказал Тухель.
Первая игра между «Баварией» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась победой англичан со счётом 3:0.
Ответный матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в среду, 19 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск.
- 19 апреля 2023
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