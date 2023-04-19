Тухель — об игре с «Ман Сити»: нам нужно чудо. Но мы верим в себя, всё в наших руках

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Нам нужно чудо. Я не знаю, уместно ли говорить о счёте 4:0 или 5:1 – нужно быть реалистами, – но мы верим в себя. Это ответный матч.

Нам нужно верить, а вера означает, что всё в наших руках. Нам нужно добиться результата с помощью командного духа, эффективности и энергии.

Мы не одни, мы можем сражаться как команда, и у нас есть наши зрители, которые будут готовы сражаться вместе с нами», – сказал Тухель.

Первая игра между «Баварией» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась победой англичан со счётом 3:0.

Ответный матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене в среду, 19 апреля. Начало встречи — в 22:00 мск.