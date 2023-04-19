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«МЮ» хочет выкупить Забитцера у «Баварии»

«МЮ» хочет выкупить Забитцера у «Баварии»
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«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить полузащитника Марселя Забитцера, права на которого принадлежат «Баварии». В продолжении сотрудничества с хавбеком лично заинтересован главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, по окончании сезона руководство мюнхенского клуба потребует за 29-летнего футболиста сборной Австрии около € 28 млн.

Манкунианцы арендовали Забитцера у «Баварии» в заключительный день зимнего трансферного окна.

В составе «Манчестер Юнайтед» в 13 матчах текущего сезона во всех турнирах полузащитник забил три гола и оформил одну результативную передачу.

Интернет-портал Transfermrkt оценивает Забитцера в € 20 млн. Контракт футболиста с «Баварией» действует до конца июня 2025 года.

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