«Акрон» — «Спартак»: Тавареш сократил отставание в счёте

В эти минуты идёт матч второго этапа полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 77-й минуте Томаш Тавареш забил первый гол за «Спартак» и сократил отставание в счёте.
Ранее на 24-й минуте матча нападающий гостей Кейта Бальде не реализовал пенальти, упустив верный шанс открыть счёт. На 40-й минуте хозяева наказали соперника, проведя результативную контратаку: точным ударом головой Андрес Понсе отправил мяч под штангу. В компенсированное к первому тайму время «Акрон» удвоил преимущество. Никита Салтыков выпрыгнул выше двух опекунов в штрафной «Спартака» и точно пробил головой под перекладину.
Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен финалист Пути регионов в Кубке России.
На предыдущей стадии «Акрон» в серии пенальти переиграл московское «Динамо» (0:0 в основное время). «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ уступил по сумме двух матчей «Уралу» со счётом 2:3.
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