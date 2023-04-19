ЦСКА — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

В первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Финал (Путь РПЛ) 19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Чалов, Заболотный.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Мишкич, Филипенко, Ранджелович, Бикфалви, Каштанов, Влут, Сиссе.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.

«Урал» и ЦСКА ранее встречались в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:1. Матч состоялся в субботу, 15 апреля. За ЦСКА забили Антон Заболотный и Фёдор Чалов (с пенальти). У «Урала» отличился Рай Влут (с пенальти).