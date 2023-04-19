«Акрон» выбил «Спартак» из Кубка и вышел в финал Пути регионов

Завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.
В первом тайме «Спартак» упустил хороший шанс открыть счёт, когда на 24-й минуте нападающий Кейта Бальде не реализовал пенальти. Расплата пришла ближе к перерыву в виде двух голов «Акрона». На 40-й минуте результативную контратаку хозяев точным ударом завершил Андрес Понсе, а уже в компенсированное к первому тайму время «Акрон» удвоил преимущество. Никита Салтыков выпрыгнул выше двух опекунов в штрафной «Спартака» и точно пробил головой под перекладину.
На 77-й минуте матча Томаш Тавареш забил первый гол за «Спартак» и сократил отставание в счёте. Португальцу удался точный удар в касание из угла штрафной после фланговой подачи, но финальный штурм не принёс успеха команде Гильермо Абаскаля. «Спартак» выбыл с турнира, составив компанию другим московским клубам, «Торпедо», «Локомотиву» и «Динамо», которых на пути в финал выбил «Акрон».
- 19 апреля 2023
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