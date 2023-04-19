«И снова седая ночь…» Игроки «Акрона» по традиции отпраздновали победу хитом Шатунова

Футболисты тольяттинского «Акрона» эмоционально отпраздновали победу над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России (Путь регионов). По традиции игроки исполнили известную песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

Несколько минут назад закончился матч «Акрон» – «Спартак», в котором команда Евгения Калешина одержала победу со счётом 2:1. В первом тайме нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти, после чего по голу за хозяев забили Андрес Понсе и Никита Салтыков. Во втором тайме Томаш Тавареш сократил отставание в счёте, но на большее у москвичей не хватило времени.

Напомним, хит «Седая ночь» игроки «Акрона» исполнили в раздевалке после сенсационной победы над московским «Динамо» в предыдущем раунде турнира.