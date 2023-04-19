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Игрок «Акрона» Песегов: первые эмоции после победы над «Спартаком»? Ааааа! Рвёт изнутри!

Игрок «Акрона» Песегов: первые эмоции после победы над «Спартаком»? Ааааа! Рвёт изнутри!
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Полузащитник «Акрона» Евгений Песегов эмоционально прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» во втором этапе полуфинала Кубка России (Путь регионов) со счётом 2:1.

«Первые эмоции после победы над «Спартаком»? Ааааа — прямо рвёт изнутри. Пока переполняют радость, эмоции и счастье. Столько болельщиков! Играли ради всех — родных, друзей, болельщиков. Все счастливы и рады», — сказал Песегов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).

Команда из Тольятти обыграла уже четвёртую московскую команду в Кубке России подряд. До сегодняшней игры «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо».

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