Игрок «Акрона» Песегов: первые эмоции после победы над «Спартаком»? Ааааа! Рвёт изнутри!

Полузащитник «Акрона» Евгений Песегов эмоционально прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» во втором этапе полуфинала Кубка России (Путь регионов) со счётом 2:1.
«Первые эмоции после победы над «Спартаком»? Ааааа — прямо рвёт изнутри. Пока переполняют радость, эмоции и счастье. Столько болельщиков! Играли ради всех — родных, друзей, болельщиков. Все счастливы и рады», — сказал Песегов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.
Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).
Команда из Тольятти обыграла уже четвёртую московскую команду в Кубке России подряд. До сегодняшней игры «Акрон» был сильнее столичных «Торпедо», «Локомотива» и «Динамо».
- 19 апреля 2023
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