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«Хочется спеть с командой «Седую ночь». Салтыков из «Акрона» — о победе над «Спартаком»

«Хочется спеть с командой «Седую ночь». Салтыков из «Акрона» — о победе над «Спартаком»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Никита Салтыков поделился эмоциями от сенсационной победы своей команды над московским «Спартаком» (2:1) в полуфинале Фонбет Кубка России (путь регионов).

«Меня просто переполняют эмоции. Хочется побыстрее пойти к команде и спеть с ними песню «Седая ночь». Порадоваться! Мой победный гол? Я нападающий — это моя работа, должен забивать. Самый важный гол в истории «Акрона»? Наверное, но сложно сказать. Вам виднее», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионат Илья Никульников.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».

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