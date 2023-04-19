Абаскаль извинился перед болельщиками «Спартака» за вылет из Кубка России от «Акрона»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение красно-белых от «Акрона» в полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков, мы сделали всё, что могли, чтобы пройти, увы, не получилось. Розыгрыш Кубка уже в прошлом, будем концентрироваться на матчах чемпионата. Надо не опускать голову, и я видел, что команда не опускала. Мы должны взять ответственность и идти дальше. Соперник выглядел отлично, должен сказать», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.