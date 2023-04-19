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Абаскаль ответил на вопрос, зачем заменил Зобнина в перерыве матча с «Акроном»

Абаскаль ответил на вопрос, зачем заменил Зобнина в перерыве матча с «Акроном»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил заменить полузащитника своей команды Романа Зобнина в перерыве полуфинального матча Фонбет Кубка России (Путь регионов) с тольяттинским «Акроном» (1:2).

«У Романа накопилось 3000 минут игрового времени. Иногда нужно освежить, чтобы не получить травму. Он три матча проводил с риском получить травму. Он взял на себя ответвенность. Спасибо ему за это. Он замечательный футболист и человек», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».

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