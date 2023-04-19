Радимов высмеял замены Абаскаля в матче с «Акроном»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высмеял тактические действия главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля в полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Акроном».

«Спартаку» надо отыграться с 0:2 и поэтому выходят… Маслов и Классен», — написал в своём телеграм-канале Владислав Радимов.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».