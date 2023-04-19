Абаскаль: отсутствие Промеса и Джикии? Есть абсолютное доверие к тем, кто играет сейчас

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, насколько повлияло отсутствие Промеса и Джикии, а также отсутствие трансферов зимой на результат матча с «Акроном».

«Мне было бы очень просто ответить «да». Но представьте себе, что я отвечу: «Да, мало усилений зимой». Есть абсолютное доверие к тем футболистам, которые есть сейчас. Победы и поражения – часть футбола. Это опыт, мы делаем всё возможное. Победить не удалось, но я не могу ссылаться на отсутствие Селихова, Промеса, Шамара, Литвинова, Хлусевича и остальных…» – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.