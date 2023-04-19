Абаскаль: отсутствие Промеса и Джикии? Есть абсолютное доверие к тем, кто играет сейчас

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, насколько повлияло отсутствие Промеса и Джикии, а также отсутствие трансферов зимой на результат матча с «Акроном».
«Мне было бы очень просто ответить «да». Но представьте себе, что я отвечу: «Да, мало усилений зимой». Есть абсолютное доверие к тем футболистам, которые есть сейчас. Победы и поражения – часть футбола. Это опыт, мы делаем всё возможное. Победить не удалось, но я не могу ссылаться на отсутствие Селихова, Промеса, Шамара, Литвинова, Хлусевича и остальных…» – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.
- 19 апреля 2023
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:10
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
19:02
-
19:02
-
18:59