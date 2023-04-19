Абаскаль: пенальтиста «Спартака» выбираю я. Могу попросить сделать это службу безопасности

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения своей команды в кубковом матче с «Акроном» (1:2) ответил на вопрос о том, кто в команде выбирает главного пенальтиста.

«Я всегда выбираю пенальтиста. Могу службу безопасности попросить, чтобы они выбрали (улыбается). Можно не забивать на тренировках, а потом забивать. Вот игрок «Динамо». Как зовут его? В конце прошлого сезона не забил (Фомин. — Прим. «Чемпионата»). Сколько у него было, 17 подряд? Но «Спартаку» не забил. Возможно, самый важный? Хотя остальные я не видел. Если кто-то не забил, то что, мне сказать ему больше не бить? Тогда не останется никого. Не мне же идти их потом исполнять», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На 23-й минуте матча нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал пенальти.

После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).