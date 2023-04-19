Видео: реакция болельщиков «Акрона» на победу над «Спартаком»

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала видеозапись, на которой показала, как люди на улицах Тольятти поддерживают свою команду, пробившуюся в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов. На голы Андреса Понсе и Никиты Салтыкова столичный клуб смог ответить только точным ударом Томаша Тавареша.

В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».