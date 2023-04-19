Калешин: мы заслужили победу над «Спартаком», счёт мог быть крупнее

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин считает результат матча его команды с московским «Спартаком» в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов) справедливым.

«Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли. Если бы реализовали моменты – счёт мог быть крупнее», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».