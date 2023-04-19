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Сергей Волков признан лучшим игроком матча «Акрон» — «Спартак»

Сергей Волков признан лучшим игроком матча «Акрон» — «Спартак»
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Российский голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков был признан лучшим игроком победного для тольяттинцев полуфинального матча Фонбет Кубка России (Путь регионов) с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». Московский «Спартак» завершил выступление в Кубке России.

В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».

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