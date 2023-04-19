Главный тренер «Акрона»: мы рады подарить праздник, это не купить за деньги

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин после сенсационной победы своей команды над московским «Спартаком» (2:1) в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов), поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Огромное спасибо болельщикам. Даже болельщики, которых не было на стадионе, всё равно ощущалось, как они желали удачи. Даже в Уфе желали удачи со «Спартаком». Поздравляем всех болельщиков, мы рады подарить этот праздник. Это не купить за деньги. Это больше всего радует», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».