Главный тренер «Акрона»: мы рады подарить праздник, это не купить за деньги

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин после сенсационной победы своей команды над московским «Спартаком» (2:1) в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов), поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Огромное спасибо болельщикам. Даже болельщики, которых не было на стадионе, всё равно ощущалось, как они желали удачи. Даже в Уфе желали удачи со «Спартаком». Поздравляем всех болельщиков, мы рады подарить этот праздник. Это не купить за деньги. Это больше всего радует», — передаёт слова Калешина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.
В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».
- 19 апреля 2023
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:10
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
19:02
-
19:02
-
18:59