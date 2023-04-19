«Акрон» — «Спартак»: видео всех голов матча Кубка России

Завершился полуфинальный матч Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.
Первый гол в матче был забит на 40-й минуте встречи — отличился Андрес Понсе.
В компенсированное к первому тайму время «Акрон» удвоил преимущество. Никита Салтыков выпрыгнул выше двух опекунов в штрафной «Спартака» и точно пробил головой под перекладину.
На 77-й минуте матча Томаш Тавареш забил первый гол за «Спартак» и сократил отставание в счёте. Португальцу удался точный удар в касание из угла штрафной после фланговой подачи.
«Спартак» выбыл с турнира, составив компанию другим московским клубам, «Торпедо», «Локомотиву» и «Динамо», которых на пути в финал выбил «Акрон».
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