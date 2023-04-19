ЦСКА — «Урал»: первый тайм прошёл без голов

В эти минуты проходит первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После первого тайма счёт матча остался ничейным — 0:0. Вратарь «Урала» Илья Помазун минимум в двух эпизодах выручил команду от верного гола.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.

«Урал» и ЦСКА ранее встречались в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 2:1. Матч состоялся в субботу, 15 апреля. За ЦСКА забили Антон Заболотный и Фёдор Чалов (с пенальти). У «Урала» отличился Рай Влут (с пенальти).