Георгий Джикия рассказал о цели «Спартака» на оставшуюся часть сезона

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после сенсационного поражения своей команды от тольяттинского «Акрона» (1:2) в полуфинальном матче Фонбет Кубка России (Путь регионов) обозначил цели красно-белых на оставшуюся часть сезона.
«Цели на сезон? Побеждать в каждом матче. Мы продолжаем играть в чемпионате России. Вылет из Кубка может психологически повлиять на «Спартак»? Нет, не может. Будем разбираться, почему идут поражения», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.
В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».
- 19 апреля 2023
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