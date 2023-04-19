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«Есть изюминка». Юрий Сёмин — о победе «Акрона» над «Спартаком» в Кубке

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал сенсационное поражение столичного «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2) в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Здесь нужно отметить работу тренера Калешина. У «Акрона» есть своя изюминка и свой стиль игры — это сыграло решающую роль во всех матчах с, казалось бы, более сильными соперниками», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».