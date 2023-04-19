Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Есть изюминка». Юрий Сёмин — о победе «Акрона» над «Спартаком» в Кубке

«Есть изюминка». Юрий Сёмин — о победе «Акрона» над «Спартаком» в Кубке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин прокомментировал сенсационное поражение столичного «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2) в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов).

«Здесь нужно отметить работу тренера Калешина. У «Акрона» есть своя изюминка и свой стиль игры — это сыграло решающую роль во всех матчах с, казалось бы, более сильными соперниками», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, победу «Акрону» принесли голы в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова. В команде Гильермо Абаскаля отличился Томаш Тавареш.

В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».

Материалы по теме
«Спартак» вылетел из Кубка России от команды Первой лиги. «Акрон» — чудо этого сезона!
«Спартак» вылетел из Кубка России от команды Первой лиги. «Акрон» — чудо этого сезона!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023