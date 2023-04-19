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«Сколько людей сделали счастливыми!» Игрок «Акрона» Савичев — о победе над «Спартаком»

Полузащитник «Акрона» Константин Савичев прокомментировал результат полуфинального матча с московским «Спартаком» в Кубке России (Путь регионов).

«Какие эмоции тут могут быть? Очень устал. Безумно рад победе. Посмотрите вокруг, сколько людей мы сделали счастливыми! Это самое главное для нас», — передаёт слова Савичева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, несколько минут назад завершился полуфинальный матч Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Победу в матче со счётом 2:1 одержал «Акрон», ставший финалистом Пути регионов.

В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». Московский «Спартак» завершил выступление в Кубке России.

В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».