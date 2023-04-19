Гюндоган — о своём будущем: пока ничего не решено

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился информацией о будущем своей карьеры.
«В кулуарах идут разговоры, и я думаю, что это нормально. Но, не вдаваясь в подробности, скажу, что пока ничего не решено.
Конечно, переговоры (между Гюндоганом и «Сити». – Прим. «Чемпионата») продолжаются, и поэтому, если будет принято решение (о продлении контракта с «Сити». – Прим. «Чемпионата»), вы узнаете об этом первыми», – приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Контракт немецкого хавбека с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt – € 25 млн.
В составе «Манчестер Сити» в текущем сезоне Гюндоган провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя ассистентскими баллами.
- 19 апреля 2023
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