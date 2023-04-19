ФК «Торпедо» готовит апелляцию по дисквалификации Жозепа Клотета

Футбольный клуб «Торпедо Москва» намерен подать апелляцию на решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС), который дисквалифицировал на два матча главного тренера Жозепа Клотета.
«19 апреля на основании рапортов судей было вынесено решение о дисквалификации главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета на две игры МИР РПЛ.
Наш клуб выражает несогласие с принятым решением, так как видеозапись трансляции матча «Торпедо» – «Спартак» на телеканале «Матч Премьер», а также запись с технической камеры доказывают, что Жозеп Клотет не демонстрировал оскорбительного жеста, указанного в протоколе матча и рапортах судей. Кроме того, по записи видно, что главный тренер «Торпедо» не называет главного арбитра матча «клоуном».
ФК «Торпедо Москва» намерен отстаивать права главного тренера клуба и в установленные сроки подготовить апелляцию», – сообщает пресс-служба московского клуба.
Напомним, КДК РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета за оскорбление арбитра во время игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
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